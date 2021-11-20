Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует добиться бесплатного проезда в транспорте для школьников

Принятие соответствующего закона должна снизить риски для безопасности детей. Об этом «Эху Москвы» рассказала глава комитета Нина Останина. По словам Нины Останиной, фракция КПРФ намерена внести документ на рассмотрение в следующем году, предварив его соответствующей поправкой в федеральный бюджет.