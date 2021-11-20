Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует добиться бесплатного проезда в транспорте для школьников

Принятие соответствующего закона должна снизить риски для безопасности детей. Об этом «Эху Москвы» рассказала глава комитета Нина Останина. По словам Нины Останиной, фракция КПРФ намерена внести документ на рассмотрение в следующем году, предварив его соответствующей поправкой в федеральный бюджет.
2021-11-20T19:03:34+03:00
2021-11-20T19:03:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939286-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 19:03, 20 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…