В Оренбургской области прокуратура начала проверку после видео с инвалидом, который полз к врачу на четвереньках

Медики якобы не выдали ему коляску.

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что по коридору поликлиники города Медногорск посетитель передвигается ползком без сопровождения персонала. За кадром женщина поясняет, что мужчине отказались помогать, ссылаясь на то, что коляска для инвалидов всего одна. По ее словам, главный врач медучреждения закрывает на происходящее глаза.

Позже в социальных сетях поликлиники отреагировали на видео, отметив, что пациент отказался сам. Подчеркивается, что он не пользуется коляской, которую ему выдала социальная служба, а носит специальные наколенники, налокотники и перчатки, они помогают ему при движении. Якобы мужчина настоял, что будет передвигаться более привычным и удобным для него способом. В Министерстве здравоохранения Оренбургской области сообщили, что поликлиника оборудована всем необходимым для оказания помощи маломобильным гражданам, а автор видео просто не разобралась в ситуации.

Региональная прокуратура планирует проверить оснащение медучреждение и то, как оно оказывает услуги инвалидам.