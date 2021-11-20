Правозащитник Пономарев сообщил о задержании 11 человек на одиночных пикетах в поддержку «Мемориала»

Правозащитник Лев Пономарев* сообщил о задержании 11 человек на одиночных пикетах в поддержку «Мемориала»**. Об этом он рассказал «Эху Москвы».

«Несколько часов назад у памятника Пушкину задержали людей, которые стояли в одиночных пикетах. Это абсолютно антиконституционное действие полиции. Отвезли в разные ОВД. Семь человек находятся в Лужниках и четыре человека находятся в Хамовниках», – сообщил Пономарев.

По словам правозащитника, задержанных заставили снять ремни, вынуть шнурки и отдать свои телефоны. «Мне звонили из Лужников, и я должен сказать, что, хотя меня тоже неоднократно задерживали административно, но я вижу, что сейчас происходят какие-то тренировки. Например, всех заставили снять ремни и вынуть шнурки. И более того, достать все из карманов, и там неопытные были ребята, забирали все, телефоны забирали, хотя не имеют права этого делать. Это все возмутительно, я сейчас буду звонить уполномоченному по правам человека в Москве, Татьяне Александровне Почаевой, просить того, чтобы она вмешалась в эту ситуацию», – поделился он.

Пономарев отметил, что пока неизвестно, как правоохранительные органы будут действовать с задержанными дальше. «Я так понял, раз шнурки потребовали, чтобы они вынули, их хотят оставлять там на ночь. С другой стороны, я разговаривал с ребятами, полиция как бы растеряна, она не знает, что ей делать, спорят друг с другом, не дали команду, видимо из Кремля ждут команду, а может прямо от Путина», – заключил правозащитник.

* — «Мемориал» — НКО, признанное иностранным агентом

** — Лев Пономарев — физлицо, признанное иностранным агентом.