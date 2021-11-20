Научный руководитель Госархива РФ Мироненко назвал давление на «Мемориал» ударом по изучению сталинского периода

Научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко назвал давление на «Мемориал»* ударом по изучению сталинского периода. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это удар по направлению изучения сталинского периода», – заявил он.

По словам Мироненко, нужно заниматься изучением своей истории. «Нельзя забывать свою историю, вот главный посыл. Эту историю надо изучать, чем занимаемся мы, чем занимаются историки, чем занимался и продолжает заниматься «Мемориал», – отметил С.Мироненко.

11 ноября российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об «иноагентах».

* — «Мемориал» — НКО, признанное иностранным агентом