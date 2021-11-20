Депутат ГД Чепа считает провокацией предложение сената США ввести санкции против России в случае вторжения на Украину

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает провокацией предложение американского сената ввести санкции против России в случае вторжения на украинскую территорию. Об этом он рассказал «Эху Москвы».

«Когда закладываются деньги в такие украинские, будем говорить, проекты, то если их начнут тратить, то их нужно как-то оправдывать. И это очень похоже на провокацию. Что такое вторжение России на Украину? Да никто не собирался, никто не собирается, никто никогда этого не планировал и не планирует», – считает депутат.

По его словам, на подобные провокации необходим ответ. «На любые провокации надо будет отвечать. И вот здесь это становится уже такой опасной чертой, которую выстраивают сами американцы. Понятно, что если за этим стоят большие деньги, то можно ожидать всевозможных провокаций. Поэтому это просто такое наглядное предупреждение миру о возможно готовящихся спецслужбами определенных провокациях», – заключил А.Чепа.

В Конгресс США внесен текст поправки к оборонному бюджету. Поправка предусматривает санкции против России в случае «вторжения на Украину».