Президент Владимир Путин к 75-летию патриарха Кирилла наградил его высшим российским орденом – Святого апостола Андрея Первозванного. Это уже пятый орден в копилке церковного иерарха. В прошлый раз, в 2016-м, на 70-летиеПутин наградил Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

РПЦ Кирилл возглавляет с 2009 года.