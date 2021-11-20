В Москве состоялась реформа общественного транспорта

Сегодня перезапустили маршрутные сети автобусов и электробусов в Центральном и Южном административных округах.

Власти необходимость изменений связывают с появлением новых районов и станций метро, а также запутанностью старых маршрутов. В ходе преобразований некоторые маршруты были скорректированы, дублирующие объединены, а наименее загруженные ликвидированы. При этом в местах, где пассажиропоток очень высок, были запущены магистральные маршруты с короткими интервалами. Появилось десятки новых остановок, у ста с лишним изменились названия. Как обещают в мэрии, нововведения позволят сократить время в пути в среднем на 30–40%.

Москвичи, в свою очередь, массово выражают недовольство изменениями в сети, прежде всего, недостаточным информированием о них.