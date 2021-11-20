В центре Москвы сегодня задержали по меньшей мере 11 человек, вышедших с пикетами в поддержку «Мемориала»

На Пушкинской площади в центре Москвы сегодня задержали по меньшей мере 11 человек, вышедших с пикетами в поддержку общества «Мемориал*» (которое российские власти считают иноагентом). Это произошло около двух часов пополудни.

Одна из задержанных – журналистка «Новой газеты» Виктория Ивлева. По ее словам, всех задержанных запихали в тесный автозак без соблюдения социальной дистанции. Людей распределили между двумя ОВД – «Лужники» и «Хамовники». К ним выехали адвокаты правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», также признанного иноагентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.