СК Белоруссии рапортовал, что установил личности более ста мигрантов пострадавших от действий польских пограничников

Следственный комитет Белоруссии рапортовал о том, что установил личности более ста мигрантов пострадавших от действий польских пограничников. При этом высокопоставленный сотрудник ведомства умолчал о том, что нелегалы пытались штурмом взять границу и прорваться в Евросоюз.

Количество пострадавших на границе с Польшей, особый упор на женщин, детей и характер травм — начальник отдела управления СК по Гродненской области постарался об этом рассказать как можно подробнее. Он отчитался, что от водомётов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и химических веществ, которые применяли польские пограничники, пострадали 109 мигрантов. Из них больше 20-ти женщин, почти столько же детей. По какой причине применяли спецсредства – Игорь Черняк умолчал. Жжение в глазах, боли в горле и грудной клетке, головокружение– эти симптомы у пострадавших приводит его слова госагентство Белта. Он добавил, что в Белоруссии возбудили уголовное дело по пяти случаям насилия со стороны польских и литовских пограничников. В двух, как утверждает начальник отдела СК, погибли люди, помощь им иностранные военные не оказали.

На этом фоне белорусский руководитель пообщался с британской телерадиокорпорацией BBС.

Александр Лукашенко согласился с тем, что в его стране из-за сочувствия помогают мигрантам перебраться в Польшу, но не намерен в этом разбираться. Он также обвинил польских пограничников в жестокости по отношению к нелегалам и чуть ли не в нападении на Белоруссию. Лукашенко также считает, что люди бегут от войны из-за действий западных стран. Он также снова сказал, что Евросоюз и США вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

Тем временем в Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией.