Сенатор Боб Менендес внес законопроект о санкциях в отношении РФ на случай вторжения Москвы в Украину

Сенатор-демократ Боб Менендес внес законопроект о сокрушительных санкциях в отношении России на случай вторжения Москвы в Украину — под санкции попадет президент Владимир Путин, все военное руководство, министры, банки, а также газопровод Северный Поток-2.

Глава комитета Сената по международным делам демократ Боб Менендес внес поправку к закону об оборонном бюджете, который Сенат будет принимать после дня благодарения. 28-ми страничный законопроект, если будет принят, станет триггером каскада санкций против высокопоставленных российских чиновников, включая президента России, премьер-министра, министра финансов и военных руководителей, газопровода «Северный поток-2», энергетического и минерального сектора экономики, суверенного долга России, с которым запрещены будут все транзакции, Сбербанка, ВТБ Газпромбанка, ВЭБа, Российского фонда прямых инвестиций и Промсвязьбанка, в случае российской вторжение в Украину. Официальные лица США бьют тревогу по поводу массированного наращивания российской военной силы на восточной границе Украины — предупреждение о возможном повторении сценария 2014 года сделал Госсекретарь США Тони Блинкен. Если поправки сенатора Менендеса будут приняты Конгрессом США, то санкции вводит должна будет Администрация Джо Байдена — и на усмотрение же президента США останется вопрос о том, что именно считать вторжением России в Украину.

Республиканцы Сената параллельно настаивают на голосовании по своей поправке о наложении санкции на газопровод Северный Поток-2.

Предложение сената США ввести санкции в случае вторжения России на Украину является демонстрацией лояльности. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк. «Во-многом, это ритуальное. Кроме этих антироссийских санкций в случае какого-то гипотетического российского вторжения на Украину, Америке просто нечего особенно предложить этой стране, все эти надежды на скорую интеграцию Украины в евроатлантические структуры вроде НАТО и Евросоюза, они до сих пор не материализовались и в общем-то понятно, что это даже не среднесрочная перспектива, скажем так. И в этих условиях надо соблюдать какие-то ритуалы, демонстрирующие нерушимость союзнических обязательств в отношении Украины», – пояснил он.