Два человека, по последним данным, погибли в результате крупной аварии на западе Москвы

На Кутузовском проспекте столкнулись три машины, жертвы находились в одном из них. Один из погибших – автомобильный блогер Саид Губденский, на которого в Инстаграме были подписаны 500 тысяч подписчиков.

ДТП произошло после того, как автомобиль BMW, за рулем которого находился Губденский, выехал на встречную полосу. Из видеозаписи, которую опубликовало интернет-издание Baza, следует, что машину занесло на мокрой дороге, когда она на высокой скорости перестраивалась. Источник агентства ТАСС также рассказал, что, по предварительный данным, именно превышение скорости и избыточные перестроения (их еще называют «игрой в шашки») могли стать причинами смертельной аварии.

В результате BMW столкнулась еще с двумя машинами. Ее водитель Саид Губденский, как утверждает собеседник агентства, вылетел на дорогу через лобовое стекло и скончался на месте. Находившийся с ним в автомобиле пассажир умер позднее в больнице. Интернет-издание Readovka утверждает, что вторым человеком в машине был президент Федерации авто— и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Официально это пока не подтверждено.

Саид Губденский вел у себя на странице блог о машинах и сфере автосервиса. Ранее он неоднократно делился видеозаписями с опасными маневрами и гонками на столичных улицах. При этом всего полгода назад он призывал своих подписчиков соблюдать правила дорожного движения и «не играть в шашечки» после того, как в аварию попал блогер Эдвард Бил. Тем не менее, Губденский совсем недавно выкладывал видеозапись, на которой запечатлена его езда на Кутузовском проспекте со скоростью 160 км/ч.

Сам автомобиль BMW, попавший в аварию, блогер купил всего лишь две недели назад, его он называл «машиной мечты».

Интернет-издание Mash, тем временем, утверждает, что один из пострадавших в ДТП автомобилей принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву, который входит в число 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Движение на Кутузовском проспекте сейчас восстановлено.

Автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян убежден, что смертельные ДТП на Кутузовском неизбежны, пока не будут установлены разделительные заграждения. По мнению Асланяна, любой водитель может ошибиться, и задача властей организовать движение таким образом, чтобы последствия ошибок были как можно менее трагическими.