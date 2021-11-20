Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при во французском Гренобле

Таким образом, она обеспечила себе место в финале серии, который состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Второй стала российская фигуристка Алена Косторная, третьей – японка Вакаба Хигути. Еще одна российская фигуристка Ксения Синицына расположилась на четвертой позиции.