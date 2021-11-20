Полиция Польши лишила бывшего председателя Евросовета Дональда Туска водительских прав на 3 месяца

Полиция Польши лишила бывшего председателя Евросовета, экс-премьера республики и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска водительских прав на 3 месяца. Об этом в твиттере сообщил сам политик, подчеркнув, что считает наказание справедливым. 64-летнего Туска полиция задержала за превышение скорости в городской черте более чем на 50 километров в час.
Самое обсуждаемое
Дмитрий Быков: На наших глазах растоптана честь России — честь российского народа Мы видим какое-то отдельное негодование. Но такого желания идти до конца в сопротивлении мы не видим. Может быть, отчасти потому, что и власть в современной России боится пойти до конца в каких-то вещах. Вот это, мне кажется, очень мучительно…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…