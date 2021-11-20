Полиция Польши лишила бывшего председателя Евросовета Дональда Туска водительских прав на 3 месяца

Полиция Польши лишила бывшего председателя Евросовета, экс-премьера республики и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска водительских прав на 3 месяца. Об этом в твиттере сообщил сам политик, подчеркнув, что считает наказание справедливым. 64-летнего Туска полиция задержала за превышение скорости в городской черте более чем на 50 километров в час.