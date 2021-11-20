Z Архив новостей новости
5 6 6 405
17:33, 20 ноября 2021

Белорусские следователи установили более ста потерпевших от действий польских силовиков на границе

Белорусские следователи установили более ста потерпевших от действий польских силовиков на границе по отношению к мигрантам. По словам начальника гродненского управления СК Игоря Черняка, однозначно установлены и подтверждены факты применения польской стороной водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и химических веществ.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 177 6 18208 19.11
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 213 6 25403 16.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 134 6 17446 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 70 6 9614 19.11
Блоги

Статья дня

Владислав Сурков: Куда делся хаос? Распаковка стабильности Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век. Но…

5 91 6 13873 14:40
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 118 6 17853 09:23
Новости

Россия призывает Турцию серьезно отнестись к озабоченности Москвы относительно поставок оружия Украине Как сообщили в МИДе, об этом сказал глава ведомства Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу…

5 37 6 8059
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: На наших глазах растоптана честь России — честь российского народа Мы видим какое-то отдельное негодование. Но такого желания идти до конца в сопротивлении мы не видим. Может быть, отчасти потому, что и власть в современной России боится пойти до конца в каких-то вещах. Вот это, мне кажется, очень мучительно…

5 28 6 5104 15:17
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 58 6 10951 19.11
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 333 6 64317 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 121 6 23824 15.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Американский Конгресс, конечно, краев не видит Ну, их мнение нас не больно-то интересует, но за такую наглость мы, конечно, устроим им сегодня же козью морду у Соловьева. Чую, несдобровать пиндосам…

5 277 6 54833 19.11
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Америку расколол Трамп? Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм…

5 72 6 14992 18.11
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 60 6 12625 14.11
Блоги

Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала» «Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем. Мы призываем Генпрокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке»...

5 45 6 9721 18.11
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Политическая шизофрения или «стокгольмский синдром» Для того, чтобы клеймо «иностранного агента» было изъято из российского законодательства, нельзя поддерживать тех, кто это клеймо туда внёс…

5 88 6 20371 16.11

Популярное за неделю

Новости

Умер актер Валерий Гаркалин Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИС Григория Заславского…

6 26311
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили…

5 27 6 70348 17.11
#слушать 52:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 60 6 12632 14.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Президент ничего Приведу текст резолюции полностью, потому что за тридцать лет существования России такой документ появился впервые…

5 308 6 125617 19.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 163 6 101852 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9327926
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5089069

Сегодня в эфире