Белорусские следователи установили более ста потерпевших от действий польских силовиков на границе по отношению к мигрантам. По словам начальника гродненского управления СК Игоря Черняка, однозначно установлены и подтверждены факты применения польской стороной водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и химических веществ.