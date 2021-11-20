Движение по федеральной трассе М-7 полностью остановлено

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, причиной стало обрушение пешеходного моста во Владимирской области, который снес водитель грузовика. Пострадавших в результате происшествия нет. Организован объезд. К месту выдвинулась тяжелая техника для ликвидации последствий обрушения.
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