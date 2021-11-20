Превышение скорости и избыточные перестроения на дороге стали причинами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Превышение допустимой скорости и избыточные перестроения на дороге стали причинами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли два человека, в том числе автоблогер Саид Губденский и его пассажир. По предварительным данным, его BMW выехал на полосу встречного движения. По словам источника, от удара Губденский вылетел через лобовое стекло на дорогу. Всего, по данным ГИБДД, на Кутузовском столкнулись три машины. Саид Губденский снимал видео по автомобильной тематике, у него в инстаграме около полумиллиона подписчиков.
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