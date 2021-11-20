Студенческий совет СПбГУ сообщил об отчислении трех студентов, которые не сдали экзамены из-за системы контроля за дистанционным тестированием. Учащиеся пытаются опротестовать решение вуза.

Сразу трех студентов факультета свободных искусств и наук представили к отчислению. Дело в том, что во время экзамена, который проходил дистанционно, специальная система контроля зафиксировала несколько нарушений: двое учащихся якобы отвели взгляд от экрана, а у одного на компьютере, как утверждают в вузе, запустилась сторонняя программа. Сами студенты говорят о том, что они не пользовались шпаргалками, мобильными телефонами или помощью посторонних людей. Несмотря на это, в СПбГУ, как сообщает студенческий совет, учащимся отказали в пересмотре видеозаписи с экзамена, сославшись на то, что нарушения выявили профессионалы. Отмечу, что услуги по контролю за дистанционными экзаменами вузу оказывает коммерческая компания «Электронные платформы», в студсовете утверждают, что она имеет «сомнительную репутацию». Сейчас учащиеся, которых должны отчислить, подали жалобу проректору вуза, проблему планируется обсудить на ближайшем заседании студенческого совета.

Ранее студенты СПбГУ уже жаловались на систему контроля за дистанционными экзаменами: во время сессии она массово отправляла студентов на пересдачу.