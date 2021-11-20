Эстония начала строить заграждения на границе с Россией

Эстонские власти опасаются массовых провокаций на границе. Чтобы обезопасить страну от незаконного проникновения беженцев и мигрантов, было принято решение мобилизовать около двух тысяч военных для возведения приграничной стены высотой около 3 метров. Это произошло после массовых попыток нелегалов пересечь белорусско-польскую границу. Власти Прибалтийской республики опасаются провокаций и с российской стороны. Забор будут строить на наименее защищенной сухопутной части границы. Другие участки, по словам эстонской стороны, обладают естественными преградами – лесом, рекой Нарва и Чудским озером. Сухопутный же участок, помимо прочего, планируют снабдить видеонаблюдением и охранными системами. На границе будут использоваться беспилотники, а любое пересечение зафиксируют сенсоры. Накануне Эстония на неделю запретила также любые полеты около России.

Согласно утвержденному эстонскими властями плану, строительство заграждений на границе должно быть завершено к 2026 году.