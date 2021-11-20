В результате крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве скончались как минимум два человека

Об этом сообщает интернет-издание Readovka.

ДТП с четырьмя автомобилями произошло сегодня в обед недалеко от станции метро «Кутузовская». Одна из машин выехала на встречную полосу движения. В результате лобового столкновения виновник аварии погиб на месте, позже скончался и его пассажир. Пока официальных данных о точном числе пострадавших нет. Сообщалось, что несколько людей оказались зажаты в салоне. Как пишет интернет-издание Readovka, водителем выехавшего на встречку автомобиля был блогер Саид Губденский. На канале в сервисе для публикации видео YouTube у него около 200 тысяч подписчиков. В роликах он рассказывал о машинах и сфере автосервиса. Губденский делился и видео с гонками по столичным улицам, на которых видно, как он нарушает ПДД, выполняя опасные маневры. Две недели назад блогер рассказал своим зрителям о том, что купил машину мечты.

Интернет-издание Mash отмечает, что один из пострадавших в аварии автомобилей принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву, который находится в рейтинге 200 самых богатых российских предпринимателей.

На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа. Движение в сторону центра свободно по двум полосам. Его регулируют сотрудники ГИБДД.