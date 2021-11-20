Самарские «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ сыграли вничью 1:1 с екатеринбургским «Уралом»

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике самарского клуба Денисе Ковбе, который умер в четверг в возрасте 42 лет. «Крылья Советов» сейчас идут на шестом месте, «Урал» поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице.