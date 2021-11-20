В Москве и Подмосковье до конца дня сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега и сильного ветра

Региональные управления МинЧС предупреждают об опасности гололеда на дорогах. Водителям рекомендуют значительно снизить скорость, не выезжать на летней резине и парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призывают передвигаться осторожнее и обходить шаткие строения.