В Эстонии началось возведение временных заграждений на сухопутной границе с РФ в Нарве, а также на берегах реки Пиуза

В полиции и силах обороны республики считают, что здесь риск незаконного пересечения границы наиболее высок. В связи со строительными работами, до 26 ноября в приграничных с Россией районах запрещены полеты самолетов и беспилотников. Всего на десяти участках границы предстоит протянуть до 40 километров заграждений в виде колючей проволоки.