Mash: Виновником крупного ДТП на Кутузовском проспекте с участием четырех машин оказался блогер Саид Губденский

Виновником крупного ДТП на Кутузовском проспекте с участием четырех машин оказался, по сведениям телеграм-канала Mash, водитель BMW, блогер Саид Губденский. Буквально две недели назад в своем YouTube-канале, у которого 200 тысяч подписчиков, он похвастался, что купил новый автомобиль. Еще одна машина, пострадавшая в аварии, по сведениям телеграм-канала «360», принадлежит бизнесмену из списка Форбс, основателю компании Aelita Software Ратмиру Тимашеву.

В результате ДТП на Кутузовском погибли два человека. В сторону Москвы образовалась огромная пробка. Движение организовано по встречной полосе.