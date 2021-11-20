В РПЦ отвергают утверждения США о нарушении религиозных свобод в России

В Русской православной церкви отвергают утверждения США о нарушении религиозных свобод в России. Об этом сказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Иларион подчеркнул, что в России запрещены отдельные религиозные секты, но это, по его словам, связано с проявлениями экстремизма.