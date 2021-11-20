В РПЦ отвергают утверждения США о нарушении религиозных свобод в России

В Русской православной церкви отвергают утверждения США о нарушении религиозных свобод в России. Об этом сказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Иларион подчеркнул, что в России запрещены отдельные религиозные секты, но это, по его словам, связано с проявлениями экстремизма.
2021-11-20T16:04:59+03:00
2021-11-20T16:04:59+03:00
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16:04, 20 ноября 2021
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