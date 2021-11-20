Минсельхоз Якутии предложил поучаствовать в конкурсе аграриев 13-летнему Алексею Сокольникову

Школьник во время прямой линии с президентом попросил у Владимира Путина корову.

Накануне звонка президенту в семье школьника случилось горе – умерла единственная корова. Алёша с семьей живут в основном за счет продажи молока. Анфиса – так её звали – давала до 30 литров в день. Кроме того у семьи сгорел дом, и они вынуждены впятером ютиться в гараже. Тогда школьник решил обратиться с просьбой о покупке коровы к президенту, однако звонок на прямую линию не попал, и просьбу перенаправили местным властям. О звонке мальчика семья узнала только тогда, когда с ними связались представители местной администрации. Они предложили участвовать 13-летнему школьнику в конкурсной программе под названием «Агростартап».

Родители говорят, что минсельхоз просто «отмахнулся» от проблемы и «рапортовал перед начальством» о выполнении задачи. Дело в том, что в конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние граждане, которые имеют собственное подсобное хозяйство. Местные журналисты начали активно писать о проблеме, после чего в минсельхозе поспешили заверить семью, что им помогут улучшить условия проживания, а также бесплатно подарят корову.

«Агростартап» — всероссийская программа, победителям которой на конкурсной основе выделяются средства на проекты в области сельского хозяйства.