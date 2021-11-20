Под Владимиром на трассе М7 «Волга» грузовик снес надземный пешеходный переход

По предварительным данным, пострадавших нет. Авария произошла около города Лакинск. Автомобиль, перевозивший негабаритный груз, не смог проехать под надземным переходом и задел его. В результате конструкция не выдержала и рухнула на один край. Участок входа сорвался и оказался на земле, полопались пластиковые навесы. В управлении МВД по Владимирской области сообщили агентству ТАСС, что водитель просто не рассчитал габариты груза. На фото с места происшествия видно, что автомобиль перевозил конструкцию цилиндрической формы, которая по размерам в несколько раз была больше кабины грузовика. Движение по участку федеральной дороги Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа перекрыто в обе стороны. Водителей направляют в объезд через соседние населенные пункты, Ставрово – Вишневый — Покров.

На место происшествия выехала тяжелая техника, чтобы разобрать завалы и освободить трассу. Сроки возобновления движения пока не сообщаются.