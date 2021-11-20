В Москве на Кутузовском проспекте произошла крупная авария с участием четырех автомашин

По предварительным данным, погиб один человек. Еще несколько оказались зажаты в салонах. Сейчас четыре полосы движения полностью перекрыты, в районе аварии образовалась пробка. По сообщению столичного Дептранса, движение в сторону центра свободно по двум полосам.