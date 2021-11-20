Главный тренер немецкого футбольного клуба «Вердер» Маркус Анфанг ушел в отставку

Это произошло на фоне скандала с обвинениями об использовании им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Как сообщается на сайте клуба, тренер ушел, чтобы сгладить чрезвычайно напряженную ситуацию для «Вердера». Ранее прокуратура Бремена начала расследование в отношении Анфанга. Сам тренер утверждает, что прошел курс вакцинации.
2021-11-20T15:35:38+03:00
2021-11-20T15:35:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 20 ноября 2021
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