Главный тренер немецкого футбольного клуба «Вердер» Маркус Анфанг ушел в отставку

Это произошло на фоне скандала с обвинениями об использовании им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Как сообщается на сайте клуба, тренер ушел, чтобы сгладить чрезвычайно напряженную ситуацию для «Вердера». Ранее прокуратура Бремена начала расследование в отношении Анфанга. Сам тренер утверждает, что прошел курс вакцинации.