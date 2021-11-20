Бронзовые бюсты Героям России и Героям Труда будут устанавливать не только на малой родине, но и по месту жительства

Бронзовые бюсты Героям России и Героям Труда будут устанавливать не только на их малой родине, но и по месту жительства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее такие монументы могли быть установлены только на малой родине героя. В советские годы бронзовые бюсты устанавливались только дважды героям.