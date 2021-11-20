Бронзовые бюсты Героям России и Героям Труда будут устанавливать не только на малой родине, но и по месту жительства

Бронзовые бюсты Героям России и Героям Труда будут устанавливать не только на их малой родине, но и по месту жительства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее такие монументы могли быть установлены только на малой родине героя. В советские годы бронзовые бюсты устанавливались только дважды героям.
2021-11-20T15:35:19+03:00
2021-11-20T15:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 20 ноября 2021
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