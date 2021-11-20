Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допускает, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента в 23-ем году

У себя в фейсбуке он пишет, что если бы удалось собрать достаточное число подписей под соответствующей петицией в интернете, он решил бы баллотироваться. Но сейчас, по его словам, это не является для него актуальной темой, и он не хочет предвосхищать события.
2021-11-20T15:34:48+03:00
2021-11-20T15:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 20 ноября 2021
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