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15:34, 20 ноября 2021

В РПЦ не согласны с обвинениями в систематическом нарушении религиозных свобод в России

Как заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, никакие религиозные свободы в России не ущемляются, традиционные конфессии равны и каждая из них имеет возможность свободно развиваться. При этом иерарх отметил, что в России есть некоторые секты, например, «Свидетели Иеговы*», которые запрещены, но запрет распространяется не на религиозную деятельность, а на экстремизм.

О том, что в России нарушаются религиозные права, на днях говорил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

* Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России.


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