В Сочи с 1 декабря в административные здания будут пускать только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса

Кроме того, до 18 января QR-коды потребуются при посещении торгово-развлекательных центров и предприятий общепита. Как следует из сообщения сочинской мэрии, QR-код или медотвод понадобится и для посещения театров, и кинотеатров. При этом они будут работать при заполняемости залов не более 50%.