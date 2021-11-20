Глава думского комитета Останина считает, что законопроект о бесплатном проезде для детей заслуживает поддержки

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина считает, что законопроект о бесплатном проезде для детей заслуживает поддержки. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Хорошая инициатива, заслуживает поддержки, и наша фракция оставляет за собой право внести этот закон в следующем году, предварив его поправкой в федеральный бюджет», – рассказала она.

По словам Останиной, пока законопроект получил отрицательное заключение. «На закон уже поступило отрицательное заключение правительства. Аргумент всегда один: нет средств, а бюджет уже в Государственную думу внесен, проголосовано первое чтение. Я просто напомню, что в первом чтении как раз голосовали депутаты от Единой России, собственно, они же и вносят этот закон, наш комитет по вопросам женщин, семьи и детей выступает соисполнителем этого закона», – отметила она.

Депутат подробнее рассказала о содержании закона. «Смысл закона состоит в том, чтобы все дети в возрасте до того момента, когда они заканчивают обучение в школе, имели возможность бесплатного проезда на общественном транспорте во всех регионах. Сегодня во многих регионах эти нормы действуют, но они очень разноречивые: где-то распоряжение губернатора, где-то социальные карты. Здесь речь идет о введении некого единого проездного билета, который действовал бы по всей стране, независимо от того, где проживает ребенок, более того, с этим проездным билетом, приехав из Владимира, он может в Великом Новгороде бесплатно ездить на общественном транспорте», – пояснила Н.Останина.

Она напомнила, что стало поводом для появления такой инициативы. «Поводом принятия этого закона явились просто безобразные случаи, когда детей, которые одни ехали на общественном транспорте, высаживали водители только потому, что у них не было билета и обязывали таких детей ехать с родителями, а не у каждого родителя есть возможность сопровождать ребенка в школу, в кружки какие-то», – заключила Н.Останина.

Сейчас бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте предоставляется детям до семи лет.