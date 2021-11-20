Газета «Коммерсантъ» назвала фамилию автора жалобы на творчество рэп-исполнителя Моргенштерна, из-за которой ему грозит уголовное дело. Речь идет о мужчине с фамилией Новиков.

Автор обращения, как отмечают источники издания, увидел в тексте песни Моргенштерна Pablo склонение подростков к употреблению наркотиков. Из-за этого Новиков, а также его анонимные единомышленники решили обратиться в Следственный комитет. Аналогичные жалобы, по данным источников газеты, поданы также на продюсера рэпера и оператора. При этом о самом Новикове ничего не известно.

Между тем издание отмечает, что в одном из материалов проверки творчества Моргенштерна говорится о якобы выявленной пропаганде паразитирующего образа жизни и наркотиков. Целевая аудитория каналов музыканта в YouTube и в Instagram определена как, по большей части, подростки.

В самой композиции Pablo, из-за которой была подана жалоба, есть ненормативная лексика, но названия запрещенных веществ не упоминаются. При этом герой одноименного клипа по сюжету привозит мексиканским бандитам музыкальную пластинку, которая достается из пакета с белым порошком.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, между тем, настаивает, что его подзащитный в песнях не склонял кого-либо к употреблению наркотиков, в том числе подростков. Нет пока и самого дела, при этом статья предусматривает до 15 лет заключения.

Этим летом суд в Москве оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей, увидев в одной из его песен пропаганду наркотиков.