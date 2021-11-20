Следствие обжалует отказ суда в Казани арестовать одного из фигурантов дела о массовом отравлении метанолом студентов

Один человек выпив поддельной водки, умер, 15 находятся в больнице. Решение суда возмутило главу Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил руководству управления ведомства в Татарстане немедленно его оспорить. Поскольку прокуратура отказалась это сделать, жалобу вместо неё подаст следователь. В противном случае подозреваемый в продаже поддельного алкоголя оставшись на свободе продолжить совершать преступления, не исключил Бастрыкин. Он также потребовал как можно скорее установить производителя контрафактной жидкости. Большая компания студентов, которая отмечала в Казани день рождения, в начале недели выпила водки, по словам пострадавших она была зелёного цвета и со вкусом ириски. Студенты отравились метанолом, яд может вызвать слепоту и паралич. В больницу Казани попали 13 человек, несколько в реанимацию, одна студентка вчера утром умерла. Помощь медиков через некоторое время потребовалась ещё двум студентам, уточняет агентство ТАСС. По версии полиции следы метанола нашли в бутылке с незамерзающей автомобильной жидкостью. Её молодым людям продали под видом обычной водки. В деле пятеро подозреваемых.

В прошлом месяце массовые отравления контрафактным алкоголем произошли в Оренбургской и Свердловской областях, где в общей сложности умерли больше 50 человек.