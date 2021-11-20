На трассе М-7 «Волна» во Владимирской области обрушился надземный пешеходный переход

Как передает ТАСС, это произошло после того, как его задел грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз. По предварительным данным, пострадавших нет, но движение по трассе полностью перекрыто. Организован объезд. Дорожники уже приступили к ликвидации последствий обрушения.
2021-11-20T15:03:28+03:00
2021-11-20T15:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 20 ноября 2021
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