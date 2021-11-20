Частная американская компания SpaceX и NASA собираются изменить курс астероида, сбив его космическим аппаратом

Как передает американское аэрокосмическое ведомство, речь идет об астероиде Didymos, который имеет в диаметре 160 метров. 23 ноября с ним столкнется спутник DART. Ранее НАСА идентифицировало 23 объекта, которые потенциально могут столкнуться с Землей в течение следующих 100 лет.