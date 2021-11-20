Частная американская компания SpaceX и NASA собираются изменить курс астероида, сбив его космическим аппаратом

Как передает американское аэрокосмическое ведомство, речь идет об астероиде Didymos, который имеет в диаметре 160 метров. 23 ноября с ним столкнется спутник DART. Ранее НАСА идентифицировало 23 объекта, которые потенциально могут столкнуться с Землей в течение следующих 100 лет.
2021-11-20T14:36:26+03:00
2021-11-20T14:36:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939176-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:36, 20 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…