Американская разведка сорвала строительство китайского секретного объекта в Объединенных Арабских Эмиратах

По сведениям The Wall Street Journal, о подозрительной деятельности КНР в порту Халифа разведка США узнала года назад. Поначалу информация показалась американским чиновникам неубедительной, но этой весной спутниковые снимки показали, что Китай возводит объект военного назначения. Это встревожило администрацию Джо Байдена и после ряда встреч и визитов американцев в Эмираты, строительство объекта было остановлено.