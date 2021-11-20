Американская разведка сорвала строительство китайского секретного объекта в Объединенных Арабских Эмиратах

По сведениям The Wall Street Journal, о подозрительной деятельности КНР в порту Халифа разведка США узнала года назад. Поначалу информация показалась американским чиновникам неубедительной, но этой весной спутниковые снимки показали, что Китай возводит объект военного назначения. Это встревожило администрацию Джо Байдена и после ряда встреч и визитов американцев в Эмираты, строительство объекта было остановлено.
2021-11-20T14:35:24+03:00
2021-11-20T14:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 20 ноября 2021
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