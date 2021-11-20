В Париже в районе площади Оперы вспыхнул пожар

Как сообщает телеканал BFM, горит дом на бульваре Капуцинок. Других подробностей не приводится, но на видео в соцсетях видно, что пять окон здания охвачены огнем, а из других валит густой черный дым. О пострадавших сообщений не поступало.
2021-11-20T14:35:05+03:00
2021-11-20T14:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 20 ноября 2021
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