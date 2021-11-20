В Госудме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет. Как передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Нину Останину, соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена к рассмотрению бюджета 2023 года. Согласно действующему законодательству, бесплатно ездить на общественном транспорте могут только дети до семи лет, а несовершеннолетних в возрасте до 16 лет запрещено высаживать, если они не оплатили проезд.
2021-11-20T14:34:47+03:00
2021-11-20T14:34:47+03:00
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14:34, 20 ноября 2021
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