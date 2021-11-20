В Госудме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет. Как передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Нину Останину, соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена к рассмотрению бюджета 2023 года. Согласно действующему законодательству, бесплатно ездить на общественном транспорте могут только дети до семи лет, а несовершеннолетних в возрасте до 16 лет запрещено высаживать, если они не оплатили проезд.