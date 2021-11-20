В Костроме полиция задержала несколько участников народного схода против QR-кодов

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», собравшиеся собирали подписи против введения QR-кодов вакцинации. По предварительным данным, семерых задержанных везут в городское управление МВД, что стало поводом для задержания – пока неизвестно.
2021-11-20T14:32:40+03:00
2021-11-20T14:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 20 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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