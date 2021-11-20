В Костроме полиция задержала несколько участников народного схода против QR-кодов

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», собравшиеся собирали подписи против введения QR-кодов вакцинации. По предварительным данным, семерых задержанных везут в городское управление МВД, что стало поводом для задержания – пока неизвестно.

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