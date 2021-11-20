В Москве на Пушкинской площади прошли одиночные пикеты в поддержку «Международного Мемориала» и ПЦ «Мемориал»

В Москве на Пушкинской площади прошли одиночные пикеты в поддержку «Международного Мемориала*» и правозащитного центра «Мемориал*». Прокуратура подала иски о ликвидации этих организаций, обвинив их в нарушении закона об иностранных агентах. По сообщению правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», задержаны гражданский активист Юрий Самодуров и журналистка Виктория Ивлева, и еще несколько человек. О причинах не сообщается.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.