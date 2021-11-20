В Москве на Пушкинской площади прошли одиночные пикеты в поддержку «Международного Мемориала» и ПЦ «Мемориал»

В Москве на Пушкинской площади прошли одиночные пикеты в поддержку «Международного Мемориала*» и правозащитного центра «Мемориал*». Прокуратура подала иски о ликвидации этих организаций, обвинив их в нарушении закона об иностранных агентах. По сообщению правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», задержаны гражданский активист Юрий Самодуров и журналистка Виктория Ивлева, и еще несколько человек. О причинах не сообщается.
2021-11-20T14:32:01+03:00
2021-11-20T14:32:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939166-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 20 ноября 2021
* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…