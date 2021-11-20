Прокуратура проводит проверку в связи с видео, на котором инвалид ползёт на коленях в больнице в Оренбургской области

Прокуратура проводит проверку в связи с опубликованным видео, на котором инвалид ползёт на коленях в одной из больниц в Оренбургской области.

На кадрах видео инвалид-колясочник на четвереньках передвигается по коридору медучреждения. Как сообщил автор ролика, мужчине не предоставили коляску, так как она всего одна на всю больницу. Комментируя происходящее, женщина за кадром говорит, что обращение к руководству больницы не помогло. Главврач, как она выразилась, «закрывает глаза» на все просьбы. Стоит отметить, что пациент видел, как его снимают, но сказанное не опроверг. Руководство медицинского учреждения уверяет, что мужчина сам отказался передвигаться на коляске. В региональном минздраве, в свою очередь, сказали, что инвалид не стал просить коляску, «так как выбрал для себя более привычный способ передвижения». Он, по словам чиновников, даже имел при себе специальные перчатки и наколенники. В министерстве утверждают, что больницы региона обеспечены всем необходимым для создания комфортных условий для маломобильных граждан.

Прокуратура поверит качество оказания медицинских услуг в больнице, а также изучит, как медицинское учреждение исполняет закон о доступности городской среды для инвалидов.