Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным пройдет во вторник 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

Об этом Интерфаксу сообщили в самом вузе, в котором преподавал артист. Валерий Гаркалин скончался сегодня на 68 году жизни. В октябре он был госпитализирован с коронавирусом. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Катала», «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый».

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сказал «Эху Москвы», что у Гаркалина была сложная творческая судьба, но он умел искренне наслаждаться всем, чем занимался. В ГИТИСе отметили, что на кафедре эстрадного искусства Гаркалин преподавал более 20 лет.