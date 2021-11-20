Правительство Великобритании обсуждает возможность дипломатического бойкота Зимней Олимпиады в Пекине

По сведениям The Times, на этой неделе пять представителей Консервативной партии призвали премьера Бориса Джонсона запретить любому британскому чиновнику посещать Олимпийские Игры. За дипломатический бойкот также единогласно проголосовала британская Палата общин. По сведениям издания, к бойкоту в правительстве активнее всего призывает министр иностранных дел Лиз Трасс, которая обвиняет китайские власти в геноциде уйгуров.

Ранее рассмотрение возможного дипломатического бойкота Олимпиады подтвердил президент США Джо Байден. В Кремле накануне заявили о «негативном» отношении к возможному бойкоту Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.