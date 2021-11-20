Россия в 2022 году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19

Об этом в федеральном телеэфире сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на сегодняшний день уже введено в гражданский оборот более 100 миллионов вакцин, а до конца года будет произведено 300 млн. доз.
2021-11-20T13:33:47+03:00
2021-11-20T13:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 20 ноября 2021
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