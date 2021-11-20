У Гаркалина был долгий путь к славе, и он получал огромное удовольствие от профессии – ректор ГИТИСа

У Валерия Гаркалина был долгий путь к славе, и он получал огромное удовольствие от профессии. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, который давно знал актера.

«Может быть такая непростая жизнь и долгий путь к славе, к признанию, научили его с одной стороны терпению, а с другой стороны научили его ценить профессию, ремесло, удовольствие от игры. И в каждой его роли видно, как она сделана, видна работа не в том смысле, что как-то это все трудно рождается, наоборот. Но за этой легкостью видно, как это талантливо сочинялось, как это придумывалось. Что его каждое актерское свершение — это искусство, которое доставляло удовольствие и публике, и ему тоже. Он из тех был актеров, которые получали огромное удовольствие от того, что он делал», – поделился Г.Заславский.

По его словам, так же Гаркалин относился и к обучению студентов. «Он получал удовольствие и испытывал счастье, когда видел своих лучших студентов на сцене. Досадовал, когда что-то не получалось, чувствовал талант, умел отбирать лучших, умел увидеть талант там, где он не на поверхности, не очевиден, и вырастить лучшее, что в этих ребятах заложено. Поэтому его обожали студенты. И он не был свадебным генералом, как иногда рассказывают о каких-то мастерах, которые приходят раз в месяц или еще реже. Он и в воспитании артистов тоже был человеком, который и стремился к совершенству, и этого совершенства добивался», – заключил Г.Заславский.

Актер Валерий Гаркалин ушел из жизни в возрасте 67 лет.