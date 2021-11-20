В Москве с сегодняшнего дня меняется система общественного транспорта

Главным новшеством стало изменение принципов нумерации. Экспрессы и магистральные маршруты теперь обозначаются буквами «е» и «м». К примеру, автобус 904 теперь называется е30. Он ходит до 4-й микрорайона Митино. Не все местные жители пока заметили изменения. Однако те, кто пользуется общественным транспортом считают, что может возникнуть путаница. Некоторые отмечали, что ориентироваться тяжело не только ему, а дальше будет сложнее. Однако были и те, кто подчеркнул, что ничего страшного в изменениях нет. При этом большинство опрошенных корреспондентом «Эха Москвы» считают, что наземный общественный транспорт в Москве работает хорошо, но надеются на уменьшение интервалов на маршрутах.

В мэрии отмечали, что после изменений время в пути для жителей сократится на 30-40%.