В России снова зафиксировали максимальный суточный прирост умерших от коронавируса

По данным оперативного штаба, умерли еще 1254 человека — столько же, сколько накануне. Заразились еще 37 тысяч человек.

Ранее власти сообщили о том, что коллективный иммунитет в стране превысил 50%. При этом к лету, благодаря ограничениям, этот показатель планируют довести до 80%. Одна из мер, на которую рассчитывают власти – введение QR-кодов для привитых и переболевших. Между тем, Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у правительства снять действующие ограничения для кинозалов в регионах, где уже введена эта мера. Председатель организации Олег Березин в интервью «Эху Москвы» сказал, что эти меры вызывают негативную реакцию у зрителей по отношению к кинотеатрам. По оценке Березина, после введения QR-кодов посещаемость кинотеатров упала в 4-5 раз.

Сегодня стало известно, что отменить ограничения, связанные со временем работы заведений и заполняемостью, предложили в бизнес-объединении «Опора России».

