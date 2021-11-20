Присяжные в США оправдали 18-летнего американца, убившего двух человек во время протестов против расизма и полицейского насилия. Защита убедила коллегию в том, что Кайл Риттенхаус действовал в рамках самообороны. Прокуратура, в то же время, настаивала, что он был агрессором и сам спровоцировал конфликт.

Убийства произошли в августе прошлого года. Риттенхаус приехал в город Кеноша, где начались беспорядки из-за ранения афроамериканца полицейским. Молодой человек присоединился к группе людей, заявивших, что они защищают город от мародеров. Позже между самопровозглашенными защитниками и демонстрантами произошел конфликт, в результате которого 2 человека погибли, один был ранен.

Президент США Джозеф Байден недоволен оправдательным приговором для Кайла Риттенхауса, однако полностью доверяет правосудию. Байден также призвал американцев, не согласных с вердиктом по делу Риттенхауса, к мирному выражению своего мнения в соответствии с верховенством закона.

Кайл Риттенхаус благодарен суду присяжных за тщательное рассмотрение его дела. Об этом журналистам рассказал адвокат Риттенхауса Марк Ричардс. «Кайл хочет продолжать свою жизнь. Он находится под круглосуточной охраной и не рассчитывает продолжать жить в этом районе. Он испытывает огромное чувство облегчения. Конечно он хотел бы, чтобы всей этой истории никогда не произошло. Но теперь он может быть свободным, теперь он может быть обычным юношей», — сказал адвокат.

В случае обвинительного приговора Кайлу Риттенхаусу могло бы грозить пожизненное заключение.